Al 25 jaar besmet met het virus van live-muziek: ‘Golden Earring is hier tien jaar achter elkaar geweest’

Martens is enkele dagen voordat de Live Top 100 weer wordt gespeeld, druk bezig met de opbouw van het live-event zaterdag. ,,Het is eigenlijk van de hele buurt hier, kun je wel zeggen. De Top 100 is een tijdje op een andere locatie geweest, maar we zijn nu weer terug in de Reuver. Waar het ooit begon. Overal hebben ze een poster voor de raam hangen.”