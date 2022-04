Afvalservice houdt open dag: ‘Wat doe je eigenlijk met een vieze pizzadoos?

Imposante vuilniswagens, popcorn en suikerspinnen voor iedereen, plus een liveband voor de muzikale omlijsting. De mensen van de Afvalservice Breda hebben duidelijk hun best gedaan voor de open dag bij de Slingerweg. Iets wat volgens Teamcoördinator Ankie van den Berg maar goed is ook. ,,Afvalverwerking is niet sexy. Mensen denken vaak niet na over hun rommel en willen er gewoon snel van af.”