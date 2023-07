Afval na de Brand Parkies: ‘Mensen zijn niet opgevoed’

Wesley van Steen geïnstal­leerd als wethouder in Zundert

Wesley van Steen is dinsdagavond officieel aangesteld als wethouder in de gemeente Zundert. De tot voor kort fractieleider van het CDA in de Zundertse gemeenteraad neemt het stokje over van Twan Zopfi die begin juni aankondigde er de brui aan te geven.