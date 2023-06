Afscheid nabij van NAC’er Thomas Marijnissen

Uitbaters Klein Java zijn alles kwijt na brand: ‘Urn van oma is nog uit het vuur gered’

BREDA - Een dag na de brand die het Indonesische eethuis Klein Java in Breda voor een flink deel in de as legde, springt vooral de inzamelingsactie voor de uitbaters in het oog. ,,We zijn een hechte familie, we slaan ons met zijn allen hierdoorheen.”