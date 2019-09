Afgebrande woning in Strijbeek was een plek waar de (klein)kinderen graag kwamen

STRIJBEEK - Een plek in de bossen, waar de (klein)kinderen dolgraag kwamen. En een fijne, aardige oma. Dat zeggen buren over de bewoonster (73) en haar recreatiewoning aan de Daesdonckseweg in Strijbeek, waar in de nacht van zaterdag op zondag twee kinderen omkwamen bij een brand.

De houten recreatiewoning is daarbij compleet verwoest. Een van de twee omgekomen kinderen is haar kleinkind uit Rotterdam, de andere jongen was een vriendje, dat in de buurt van Strijbeek woonde. De jongens waren 6 en 9 jaar oud.

De Goudfazant

De woning stond op landgoed De Goudfazant, al enige jaren de vaste verblijfplaats van de 73-jarige vrouw. ,Het was vroeger eigendom van haar vader, weet overbuurman Leo van Dongen, die de vrouw al zijn hele leven kent en een land- en tuinbouwbedrijf runt.

,,Ze woonden in Breda, maar kwamen hier vroeger vaak , het was hun buitenverblijf.” Later heeft de vrouw het volgens de overbuurman geërfd van haar vader. “Het oude huis is op een zeker moment vervangen door de houten woning, met een paardenstal ernaast. Ik schat een jaar of dertig geleden.”

Eerder dit jaar schonk de vrouw het landgoed via de notaris aan de jongste van haar drie zonen, die met zijn gezin in Rotterdam woont, zo meldt het Kadaster.

Rode gloed

Van Dongen was zaterdagavond naar een feestje in Rijsbergen. Op de weg terug naar huis zag hij de brandweer richting Strijbeek rijden. ,,Op een zeker moment zag ik een rode gloed en besefte dat het dicht bij ons in de buurt moest zijn. Vanochtend hoorde ik pas van de tragedie. Het is een ramp, maar het is gebeurd”, zegt hij met tranen in de amper wakkere ogen.