Advocaten willen gehakt maken van ‘gehackt bewijs’: ‘Eerlijk proces staat op de helling’

DJ R3hab (13de) uit Breda eindigt nét boven stadgenoot Tiësto in DJ Mag top 100

BREDA - Op zijn 53ste behoort dj Tiësto nog altijd tot de beste dj’s van de wereld. De muzikale veteraan uit Breda is in de jaarlijkse DJ Mag top 100 op plek 15 geëindigd. Dat is twee plaatsen lager dan stadgenoot R3hab. Landgenoot Martin Garrix (26) is voor de vierde keer verkozen tot beste dj van de wereld.

27 oktober