Advocaat van slachtoffers megafraude verbijsterd dat veroordeelde in cassatie gaat: ‘Deze hele zaak is Kafkaesk’

Vrouw na stapnacht aangehou­den voor krabben en slaan portier van café in Breda

BREDA - Een 32-jarige vrouw uit Dordrecht is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden omdat ze een portier van een café zou hebben gekrabd en geslagen in Breda. De vrouw was volgens de politie waarschijnlijk onder invloed van alcohol.