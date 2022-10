Advendo krijgt flinke opknapbeurt: ‘Dat heeft de Hoge Vucht hard nodig’

Pandeige­naar wil einde aan verbod op alles anders dan auto’s en keukens in showroom

OOSTERHOUT - De toekomst van de voormalige showroom aan de Europaweg 15 in Oosterhout is onderwerp van een felle strijd. Eigenaar Bertens Oosterhout Beheer vindt dat de gemeente in een bestemmingsplan het aantal potentiële huurders teveel afknijpt.

