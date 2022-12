Actieplan helpt Beek Vooruit en tennisclub te overleven: ‘Krijgt Prinsenbeek een voorkeursbehandeling?’

,,De leden lopen weg, er is een gebrek aan ruimte. Het is voor de clubs steeds moeilijker om te overleven.” VVD-raadslid Martijn Meeuwissen schetste tijdens een raadsvergadering een somber beeld van de situatie waarin de verenigingen zich volgens hem al jaren bevinden. De voetballers willen verduurzamen en uitbreiden, de tennisclub worstelt met een groeiende behoefte aan padelbanen waarin niet kan worden voorzien.

In de weg

De toekomstplannen worden in de weg gezeten door onzekerheid over de woningbouw die op de rol staat. De clubs willen rekening houden met een toename van het aantal leden, maar op dit moment weten ze niet waar ze aan toe zijn. Het is namelijk onbekend hoeveel Beekenaren er bijkomen. Dat is onder meer afhankelijk van een onderzoek naar de verkeersafwikkeling van de nieuwe wijk Beeks Buiten.