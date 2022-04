Achtmaal maakt zich op voor grote tractorpulling

Inbreker slapend op de bank aangetrof­fen in vakantiewo­ning in Alphen

ALPHEN - Een man is zondagavond betrapt toen hij inbrak in een vakantiehuisje in Alphen. Dat gebeurde op een vakantiepark aan de Maastrichtsebaan. De eigenaar van de woning waarschuwde de eigenaar van het park. Die sloot hem vervolgens op totdat de politie arriveerde.

18 april