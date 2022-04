Abstracte dans met achthoek tijdens culturele zondag in Breda

BREDA – Als alternatief voor de afgelaste Cultuurnacht 2022 organiseren diverse culturele instellingen in Breda een aantal Culturele Zondagen. Zondag begon hiervan de eerste editie die vooral in het teken stond van dans.

Een levensgroot blok in de vorm van een octagon (red. een veelhoek met acht zijden en acht hoeken), wat kan een mens daar nu mee? Best veel, zo blijkt uit de performance van Tommy Pham en Carlo Carmagni in de Grote Kerk. De twee dansers bewegen zich sierlijk rondom, over en soms zelf onder het voorwerp. Af en toe duwen ze elkaar eraf, maar soms wordt de octagon juist door samenwerking overwonnen. ,,Het is vooral een onderzoek naar evenwicht. Hoe overwinnen we obstakels in het leven”, verklaart Neel Brans.

In eerste instantie moest de voorstelling gaan over de natuur die het leven overneemt. Volgens Nana van Moergestel, artistiek leider van dansgroep Dansnest, werd het onderwerp echter al snel groter. ,,Het gaat over hoe je omgaat met iets wat groter is dan jezelf. De achthoek is ook te groot om alleen vast te pakken.”

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm In plaats van de cultuurnacht zijn er dit jaar een aantal culturele zondagen in Breda. Op diverse plekken in de stad zijn dansvoorstellingen. © Pix4Profs-Ron Magielse

Voetballer onder het orgel

Niet veel later wordt aan de andere kant van de kerk ongeveer hetzelfde verhaal verteld door Bolistas, maar dan met gele ballen. Onder het orgel stuiteren, rollen en delen freestyle voetballer Nasser El Jackson, breakdancer Simon Bus, geluidskunstenaar Boris de Klerk en danseres Stasy Terehhova er abstract op los.

Of het publiek niet gewoon zit te kijken naar mensen die heel raar bewegen is het antwoord van bezoekers Lisette Rademakers en Annet Rademakers zowel ja als nee. ,,Bij klassiek ballet weet je op een gegeven moment wel welk pasjes er komen, abstracte dans verrast vrijwel altijd”, meent Lisette. Dochter Annet vindt dat de voorstellingen vooral twee werelden symboliseert die normaal niet zo snel bij elkaar komen. Hierbij maakt ze de vergelijking met haar ouderlijk huis waar de jongens voetbal speelde, terwijl zijzelf op moderne dans zat. ,,Hier kwamen die twee tegenpolen dus op een natuurlijke manier samen.”

Klachten

Minder natuurlijk verloopt soms de organisatie van het evenement zelf. Zo klagen veel bezoekers dat er maar één uitgiftepunt is van de ticketbandjes. Verder bevindt de expositie FCK XP zich niet op de Vismarktstraat zoals in de brochure staat vermeld. Ook de starttijd van het optreden van Motus Sonus in de Nieuwe Veste is niet correct, waardoor veel bezoekers te vroeg aankomen. Wie de moeite neemt om te wachten hoort iets later dan gepland wél de geluiden van componist Max Frimout. Deze zijn herkenbaar voor iedereen, maar moeilijk te verwoorden. Denk aan kosmosgeluiden of tonen die suspense communiceren in een speelfilm.

Ondertussen danst choreograaf Alesya Dobysh op een houten plaat gekoppeld aan contactmicrofoons. “Door deze klanken te versterken krijgen hele normale geluiden, zoals lopen en vegen, ineens een heel ander perspectief waardoor het haast fantasy wordt”, verklaart Frimout. De twee benadrukken dat hun performance ter plekke wordt geïmproviseerd om het geheel zo authentiek en oprecht mogelijk te houden. “De wisselwerking tussen ons, dat is de truc.”