Aanpak Schoolakkerplein in Breda leidt tot klassenstrijd: ‘Allemaal eigenbelang’

In hitte meeschilde­ren aan Blind Floor op Kasteel­plein: ‘De verf droogt wel snel op’

BREDA - Kunstenaar Javier de Riba is druk in de weer met zijn verfroller op het Kasteelplein. Samen met vrijwilligers werkt hij aan het kunstwerk Blind Floor. Her en der geeft De Riba tips: ,,Let op dat je niet op het patroon loopt!”