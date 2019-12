Aangifte van sexting onder jongeren in West-Brabant en Zeeland verdubbeld in twee jaar tijd

Mist en gladheid in Brabant en Zeeland

7:18 In het westen van Noord-Brabant is plaatselijk sprake van dichte mist, meldt het KNMI dinsdagochtend. Daar kunnen mistbanken ontstaan met lokaal minder dan 200 meter zicht. Ook elders in het zuiden kan dichte mist ontstaan, aldus het weerinstituut, dat code geel heeft uitgegeven.