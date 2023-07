A59 weer open tussen Den Bosch en knooppunt Zonzeel

met Video Brand in Zundertse hooischuur: ‘Ik heb tweede­graads brandwon­den opgelopen’

ZUNDERT - Enorme rookwolken ontstaan vrijdagochtend vroeg bij een brand in een schuur in het buitengebied van Zundert. Grote hoeveelheden hooi vatten er vlam. Schuureigenaar Frans Marijnissen, die wil redden wat er te redden valt, loopt tweedegraads brandwonden op: ,,Het is erg zat allemaal.”