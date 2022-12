8 redenen om uit te gaan: My Baby, puberchaos en Carmina Burana

Wat gaan we doen dit weekend? Deze leuke activiteiten in en rondom West-Brabant wil je niet missen. Voor stille genieters en drukke doeners.

1. My Baby

MUZIEK Het Amsterdamse trio My Baby ging verder waar de band Souldiers in 2012 ophield. Hun muziek bezit spirituele krachten en live spelen ze het publiek graag in trance. Muziek is volgens zangeres Cato van Dijck een krachtig middel om iets over te brengen, de trance zoekt ze bewust op. ,,Als het lukt, heeft dat iets magisch, iets verslavends.

My Baby + support Luka: 1 december (20.30 uur) in Gebouw-T, Bergen op Zoom.

2. Kovacs

MUZIEK De muziek van Sharon Kovacs gaat over licht en donker. Wegkijken is moeilijk, niet luisteren onmogelijk. Zonder haar eerst onafscheidelijke bontmuts voegt de dertiger uit Eindhoven een fraai nieuw muzikaal hoofdstuk toe aan haar toch al zo intrigerende, persoonlijke en magische oeuvre. Haar karakteristieke, rauwe soulstem komt tijdens deze theatertour nog beter zijn recht.

Kovacs: 1 december (20.30 uur) in Chassé Theater, Breda.

3. Tis hier geen hotel

TONEEL Hoe ga je als ouder met pubers om? Cabaretières Ellen Dikker, Dianne Liesker en Hanneke Drenth laten zien hoe je ze zonder kleerscheuren kunt overleven. Wat gebeurt er als ze jouw huis als hotel beschouwen, waardoor dat in een permanente staat van chaos verkeert? Het resultaat: een gênante humoristische voorstelling, geregisseerd door Jeroen Woe.

Tis hier geen hotel 2: 3 december (20.15 uur) in De Bussel, Oosterhout.

4. Nederlands Dans Theater

DANS Het dansgezelschap kiest voor een drieluik van jonge en gevestigde choreografen. Marco Goecke en Alexander Ekman zijn bekend, de Canadees Andrew Skeels is nieuw. Zijn expressieve vaardigheden zijn niet gebonden aan één bewegingsstijl. Hij creëert choreografische structuren gevormd door breekpunten of botsingen ontstaan uit onevenwichtigheid.

NDT met Now Here, Now Always: 4 december (19.30 uur) in Chassé Theater, Breda.

5. Let’s Celebrate

MUZIEK De titel belooft een feestje. Het Orkest Koninklijke Luchtmacht pakt uit met een voorstelling waarin soul, gospel en kerstliedjes uitbundig worden samengebracht. Voor de vocalen zorgt de ‘Dutch Queen of Soul’: Shirma Rouse. ,,Gospels zingen is voor mij zoiets als ademhalen. Ik groeide ermee op.”

Orkest Koninklijke Luchtmacht & Shirma Rouse met Let’s Celebrate: 7 + 14 december (20.15 uur) in De Nobelaer, Etten-Leur.

6. Alex Roeka

MUZIEK Op 10 oktober won Alex Roeka de Poelifinario Kleinkunst 2022. De weemoedige zanger met het donkere, vibrerende stemgeluid verrast met teksten over de hemel en hel van de liefde, rust vinden, vrienden die misschien geen vrienden waren en de mens die bezig is in rap tempo zijn eigen leefwereld te vernietigen. Hij is een van de sterkste én meest breekbare liedjesschrijvers van de Lage Landen. Hij maakt slepende country, Stones-achtige rocksongs en heeft een aan Leonard Cohen verwante donkerte en met Randy Newman te vergelijken cynisme.

Alex Roeka met Nieuwe Dromen: 1 december (20.15 uur) in De Kring, Roosendaal.

7. Veldhuis & Kemper

CABARET Aan de basis van Hou Dat Vast, het nieuwe programma van dit gevierde duo, ligt een uitspraak van filosoof Arthur Schopenhauer: ‘De eerste helft van je leven ben je bezig iemand te worden, de tweede helft van je leven ben je bezig te accepteren dat het niet is gelukt.’ Het in 1997 ontstane duo denkt elkaar alles te kunnen vertellen. Of dat altijd zo verstandig is, daar komen we achter. Kennen ze elkaar eigenlijk wel zo goed als ze na 25 jaar dachten? Confronterend grappig is het in ieder geval wel.

Veldhuis & Kemper met Hou Dat Vast: 3 december (20.15 uur) in De Nobelaer, Etten-Leur.

8. Carmina Burana

MUZIEK Hoog bezoek in Breda: een symfonieorkest uit Lviv én het nationale koor Dumka uit Oekraïne. De zuivere klanken van deze jonge gepassioneerde musici zijn ongeëvenaard. De ‘Slavische’ stijl van het in 1919 opgerichte koor kenmerkt zich door haar unieke zachtheid, schoonheid en dynamiek. Met dirigent Raymond Janssen brengen ze een van de meest populaire muziekstukken ter wereld: Carmina Burana, het muzikale meesterwerk van componist Carl Orff dat in 1937 in première ging.

International Symphony Orchestra uit Lviv en Dumka met Carmina Burana: 7 december (20.00 uur) in Chassé Theater, Breda.