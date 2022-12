8 redenen om uit te gaan: Casablanca, de Kameleon en gospel

Amercentra­le stopt met leveren stadswarm­te aan Breda en Tilburg

BREDA - De Amercentrale in Geertruidenberg stopt per 1 januari 2027 met het leveren van warmte aan het stadsnet van Breda en Tilburg. Als reden geeft exploitant RWE dat per die datum de subsidie op het stoken van biomassa komt te vervallen.

14 december