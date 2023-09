75 jaar Zoldertejater in Oosterhout: van Kinderen van Eduard tot De Vloek van Tout-Am-Ooghie

Nieuwe trainer Baronie: ‘Het is geen gespreid bedje, maar ik ben wel wat gewend’

Marco Verbeek (40) uit Culemborg is de nieuwe hoofdtrainer van Baronie. Hij was tot afgelopen dinsdag nog werkzaam bij Sliedrecht. ,,Het moment is vervelend, maar het is een mooie kans om op een hoger niveau te werken’’, aldus de trainer, die ook nog actief is als analist bij Almere City in de eredivisie.