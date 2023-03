70 agenten maken jacht op mogelijk gewapende mannen: verdachte zit verstopt in kliko

RIJSBERGEN - De politie heeft donderdagavond een man aangehouden aan de Antwerpseweg in Rijsbergen na een achtervolging vanuit België. De politie maakt in de wijk jacht op de andere inzittenden uit die auto, waarbij een tweede verdachte is aangehouden. De voortvluchtigen zijn mogelijk vuurwapengevaarlijk.