5 x Deze leuke dingen doe je dit weekend in Breda

Winnende buurtschap Klein-Zundertse Heikant zet de bloemetjes buiten met Vaandel­feest

ZUNDERT - Het Vaandelfeest is een fenomeen in Zundert. De winnaar van het bloemencorso mag traditiegetrouw een (zelfontworpen) erevaandel in ontvangst nemen. Dit weekend was het feest aan de Heischoorstraat, thuisbasis van de Klein-Zundertse Heikant.