3D-voedselprinters van Gastronology winnen Breda Startup Award 2022

De prijzen zijn bekend gemaakt tijdens een door ongeveer vierhonderd mensen bezocht gala in Theater Bloos. In totaal moest de jury zo’n vijftig genommineerden beoordelen op criteria als maatschappelijke impact, ondernemerschap, innovatie en groeikansen.

Voedsel printen

Winnaar Gastrology wil met nieuwe technologie in de gastronomie mensen met lichamelijk falen helpen. Daarbij wordt gewerkt met een industriële 3D foodprinter, die door de startup zelf is ontworpen. Dat apparaat print voeding op zo’n manier dat mensen met kauw- en slikproblemen alsnog kunnen genieten van voedsel in een herkenbare vorm. Gastronology levert kant en klare producten, diepgevroren verpakt aan onder meer zorginstellingen.

De publieksprijs, die dit jaar voor het eerst is uitgereikt, ging naar Jassie. Deze startup houdt zich bezig met het ontwikkelen van stadsgarderobes in diverse steden in Nederland. De eerste is dit jaar in de Reigerstraat geopend.