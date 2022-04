29 koninklijke onderscheidingen in gemeente Breda

lintjesregenBREDA - De gemeente Breda is liefst 29 personen rijker aan wie een Koninklijke Onderscheiding is toegekend. 28 van hen mogen zich sinds vandaag Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen; één is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Dit bleek dinsdag tijdens de jaarlijkse lintjesregen.

Ronald Huismans (59 jaar) uit Princenhage, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Volledig scherm Ronald Huismans © BN DeStem Oud-prins Sanseverius was vrijwilliger bij ziekenomroep Studio Audio, maar ook lid van ‘Het Cultuur Scheppend Gezelschap Aogse Bluf’. Van 2005 tot en met 2015 was Huismans presentator en programmamaker van BaronieTV. Verder is hij al zo’n twaalf jaar commissielid van de Aogse Avonden van C.C. ‘t Aogje.

Joke Baal-Smeekens (68 jaar) uit Ulvenhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Volledig scherm Joke van Baal-Smeekens © BN DeStem In de jaren zeventig was Baal-Smeekens groepsleider van de kabouters bij de scouting in Ulvenhout, maar ook bestuurslid van de Katholieke Plattelands Jongeren Ulvenhout. Later werd ze secretaris/vicevoorzitter van de KVO. Tegenwoordig is Baal-Smeekens bestuurslid van de Stichting Paulus Museum.

Jan Bossers (79 jaar) uit Bavel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Volledig scherm Jan Bossers © BN DeStem De kersvers gedecoreerde Bavelnaar is bij diverse organisaties in zijn dorp als vrijwilliger actief geweest, zoals bij de Jacinta-basisschool, de Badmintonclub Bavel en de Tennisvereniging Bavel. Vandaag de dag is Bossers penningmeester van kinderboerderij De Bunderij te Bavel.

Ton Verkooijen (63 jaar) uit Ulvenhout, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Volledig scherm Ton Verkooijen © BN DeStem Als vrijwilliger heeft Verkooijen zich door de jaren heen ingezet voor diverse clubs. Zo is hij actief bij voetbalvereniging UVV’40 als trainer, scheidsrechter, toezichthouder en gastheer. Ook is Verkooijen betrokken bij de Ulvenhoutse Tennis en Padel Vereniging ende Stichting Ulvenhout Leeft.

Jan Boertje (78 jaar) uit Breda, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Volledig scherm Jan Boertje © BN DeStem Bredanaar Boertje stond in 2010 aan de wieg van de Stichting Nuchter Leven en is al die jaren actief gebleven als voorzitter. De Bredase zelfhulporganisatie heeft als motto: ‘Ben je het beu dat alcohol en drugs je leven bepalen? Nou, wij ook’

Jac de Roos de (80 jaar) uit Breda, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Volledig scherm Jac de Roos © BN DeStem De Roos is bij diverse organisaties betrokken. Zo was hij jarenlang op pad voor De Zonnebloem en actief als vrijwilliger bij zorginstelling Thebe Haga, WIJ-Zorg en sportvereniging Fier. Ook is De Roos betrokken bij de parochie Maria Magdalena in Prinsenbeek en het burgerinitiatief Opgeruimd Breda.

Hans Dunselman (77 jaar) uit Breda, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Volledig scherm Hans Dunselman © BN DeStem Dunselman heeft als vrijwilliger bijgedragen aan de stichting Ouderenwerk Breda, wat nu de Stichting WIJ is, maar ook aan de Jeruzalemparochie, de stichting Sacramentskerk en de KBO Breda-Zuid. Ook geeft hij aan de Avans Hogeschool gastlessen over het onderwerp ‘laatste levensproblematiek’.

Claire-Marie Engelberts-Thönissen (68 jaar) uit Breda, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Volledig scherm Claire-Marie Engelberts-Thönissen © BN DeStem De in de Hoge Vucht woonachtige mevrouw Engelberts-Thönissen is al sinds 1984 als mantelzorger actief van haar zoon, die kampt met een meervoudige lichamelijke en geestelijke beperking.

Roel Baljon (73 jaar) uit Breda, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Volledig scherm Roel Baljon © BN DeStem Nadat zijn zoon in 1993 op veertienjarige leeftijd het slachtoffer werd van een zwaar verkeersongeval is de in Heusdenhout woonachtige Baljon actief als mantelzorger. Dat neemt niet weg dat hij toch de tijd heeft gevonden om van1994 tot en met 2017 als vrijwilliger en deels als bestuurslid betrokken te zijn bij de Tennis Vereniging Haagse Beemden te Breda.

Wout Bastiaansen (90 jaar) uit Teteringen, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Bastiaansen zet zich al sinds jaar en dag in voor de werkplaats voor dagbesteding en werkbegeleidingstrajecten Tools to Work in Teteringen. Bastiaansen is de oudste vrijwilliger van de organisatie. Wout heeft zich al die jaren ingezet voor de revisie van duizenden stuks gereedschap. In 2012 ontving hij voor zijn inzet als vrijwilliger de Bredase Vredesprijs.

Ella Brand (79 jaar) uit Breda, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Brand zet zich al vanaf 1977 in voor de samenleving. Eerst als secretaris bij de oudercommissie van een kleuterschool. Door de jaren heen was Ella onder meer bestuurslid van de stichting Fiom, vrijwilliger bij de Vereniging Ouders Overleden Kind en talloze andere organisaties. Op dit moment is Brand voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van een wooncomplex in Breda.

Adriaan van Gestel (78 jaar) uit Bavel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Van Gestel zette zich als bestuurslid in voor de kruisvereniging in Bavel. Sinds 2004 is Adriaan vrijwilliger bij de parochiekern Bavel van de parochie Heilige Familie in Breda. Vanaf 2019 is hij voorzitter van de Korenkoepel Bavel en chauffeur bij de Zonnebloem.

Marcel Buijs (73 jaar) uit Breda, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Marcel Buijs heeft zich jarenlang ingezet voor het Jeugdcomité Blauwe Kei in Breda. Van 1981 tot 1992. Buijs was ook vrijwilliger bij hockeyvereniging Push en is voorzitter en mede-oprichter van de stichting Kringloopwinkel Sanaga in Breda en bestuurslid van de stichting Afric’ Sanaga.

Conny Hoon-Colin (61 jaar) uit Breda, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Conny Hoon-Colin is duidelijk een muziekliefhebber gezien haar betrokkenheid bij muziekgezelschappen als Fidelis, schoolorkest Ut Zwerft, blaaskapel De Fiepers en koor en cabaretgroep Errug Eej!. Hoon-Colin zette zich bij de orkesten onder meer in als secretaris, bestuurslid of vrijwilliger. Conny is ook vrijwilliger bij carnavalsvereniging Giegeldonk.

Magda Wallenburg (62 jaar) uit Breda, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Wallenburg fungeerde van 2006 tot 2012 als wijkhoofd bij de collecte van Amnesty International. Daarnaast is ze al ruim 15 jaar, vanaf 2006, vrijwilliger bij de Landelijke Stichting Molukse Ouderen. Wallenburg is op dit moment actief als voorzitter van de stichting Arjati en is bestuurslid van het Indisch Herinneringscentrum.

Kees Hermes (70 jaar) uit Breda, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Volledig scherm Kees Hermes © BN DeStem Kees Hermes is afgaand op zijn vrijwilligerswerk een sportief type. Hermes was van 1968 tot 1993 lid van de Voetbal Scheidsrechters Vereniging Breda. Bestuurslid van voetbalvereniging Advendo (1976-1982) en zette zich vanaf het jaar 2000 in voor verschillende organisaties zoals stichting WIJ, Mentorschap Breda en is daarnaast vrijwilliger in de wijk Overakker.

Wim Leerves (67 jaar) uit Breda, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Volledig scherm Wim Leerves © BN DeStem Leerves is al twintig jaar voorzitter van het bewonersplatform van WonenBreburg in Breda. Hij is daarnaast betrokken als vrijwilliger en voorzitter bij stichting Huurdersbelangen WonenBreburg in Tilburg. Wim is ook een van de oprichters en nog steeds vrijwilliger en voorzitter bij de Gezamenlijke Huurders Koepel Breda.

Peter van Lier (75 jaar) uit Breda, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Van Lier was jarenlang actief bij Steunpunt informele zorg Breda (StiB) en vertolkt tot op heden bestuursfuncties bij de afdeling Breda van de ANBO, KBO Breda Oost en KBO kring Breda en is vrijwilliger bij het Nederlands Veteraneninstituut. Tevens is hij Wmo-cliëntondersteuner en ouderenadviseur.

Anja Gils-Verwijst (69) uit Prinsenbeek, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Gils-Verwijst is al ruim 40 jaar vrijwilliger bij de Scouting Thomas More, maar ook al lang bij onder meer de parochie Heilige Maria Magdalena, de Beekse Algemene Karnavalsstichting. Ook is ze actief bij het kerkkoor Intermezzo, het Kenia-schoolingproject en het Huiswerkbegeleidingsproject.

Peter van Gils (68 jaar) uit Prinsenbeek, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Van Gils is ook al ruim 40 jaar vrijwilliger bij Scouting Thomas More en al jaren actief bij kerkkoor Intermezzo, het smartlappenkoor Beekse Smart en bij de Beekse Algemene Karnavalsstichting en actief ook bij de ijsbaan WinterWonderBeek en de parochie Heilige Maria Magdalena.

Frans Louwen (66 jaar) uit Breda, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Louwen is ruim 40 jaar pleegouder bij Vigere Pleegzorg. Samen met zijn echtgenote heeft hij ruim 35 kinderen opgevangen, voor kortere of langere tijd. Hij is sinds 2016 voorzitter van de Pleegouderraad Vigere en sinds 2021 voorzitter van de landelijke organisatie voor pleegzorgaanbieders LOPOR.

Mieke Louwen-Nijkamp (65 jaar) uit Breda, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Louwen-Nijkamp is samen met haar echtgenoot al ruim 40 jaar pleegouder bij Vigere Pleegzorg. Sinds 2013 is ze mentor van een voormalig pleegkind met een verstandelijke en visuele beperking.

Marja Klerkx-van Herwijnen (72 jaar) uit Breda, Lid in de Orde van Oranje Nassau

Mevrouw Klerkx-van Herwijnen is sinds 2005 vrijwilliger bij het woonzorgcentrum Thebe Lucia. Sinds 2016 is ze vrijwilliger bij het woonzorgcentrum Thebe Hillen. Beiden zorgcentra zijn gevestigd in Breda.

Jules van der Horst (73 jaar) uit Breda, Lid in de Orde van Oranje Nassau

De heer Van der Horst was jarenlang bestuurslid van de Koninklijke Vereniging Lichamelijke Opvoeding (West-Brabant). Sinds 2001 is hij actief bij Ballangrud en is thans voorzitter van de Golfclub Weilenseind in Gilze. Voorzitter was hij (2011-2016) bij de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapeuten.

Corry Meulemans-Rovers (75) uit Prinsenbeek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Volledig scherm Corry Meulemans-Rovers © BN DeStem Mevrouw Meulemans-Rovers is al sinds 1999 betrokken als vrijwilliger bij Golfvereniging Albatross in Prinsenbeek (600 leden), waar ze onder meer secretaris en voorzitter was. Vanaf 2006 zet ze zich daarnaast in voor De Zonnebloem. Tussen 2012 en 2018 was ze eveneens secretaris van Stichting Bosdal.

Elly Verschuren-Weterings (60) uit Prinsenbeek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Volledig scherm Elly Verschuren © BN DeStem Mevrouw Verschuren-Weterings is al 40 jaar actief bij EHBO-vereniging Prinsenbeek, onder meer als vrijwilliger, bestuurslid en penningmeester. Ze was betrokken bij het opzetten van een AED-netwerk en sinds 2000 vrijwilliger bij praktijkschool De Zwaaikom in Oosterhout. Ook was ze vrijwilliger bij Beek Vooruit.

Jan Kleemans (73) uit Prinsenbeek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Volledig scherm Jan Kleemans © BN DeStem De heer Kleemans was onder meer penningmeester, scheidsrechter en grensrechter bij Beek Vooruit, Prins Carnaval, jurylid en speaker tijdens de grote optocht in Boemeldonck en vrijwilliger bij De Zonnebloem, Gymnastiekvereniging de Samensprong, het Sinterklaas Comité en het Kenia Scholingsproject Prinsenbeek.

Liesbeth Waals-Wilton (74) uit Prinsenbeek, Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Volledig scherm Liesbeth Waals-Wilton © BN DeStem Mevrouw Waals-Wilton was vrijwilliger en bestuurslid van de Schiedamse Toneelvereniging ‘Utile Dulci’. Ze speelde veel voorstellingen, onder meer in Woonzorgcentrum Hagedonk. Sinds 2002 stelt ze haar huis en tuin open voor activiteiten, evenals haar eigen Piet Waals Vestzaktheater. Ze organiseerde 16 jaar Dinner for 8.

Frits van Ginneken (54) uit Bavel, Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Volledig scherm Frits van Ginneken © BN DeStem De heer Van Ginneken was en is vrijwilliger en bestuurslid bij onder meer carnavalsvereniging De Baviaonen in Bavel, Harmonie Sint Caecilia en medeoprichter van muziekspektakel Bavel Izz Music. Daarnaast is hij vanaf 2012 tot heden penningmeester van ondernemersvereniging Stichting Samen voor Bavel.