25 jaar maisdoolhof Prinsenbeek: verdwalen in een optische illusie van M.C. Escher

‘Rijke stinkerds’ komen weer even tot leven in de Grote Kerk Breda

BREDA - Bezoekers van Grote Kerk in Breda kunnen deze zomer in het verborgen verleden duiken van drie grafstenen. In samenwerking met St. Joost zijn die verhalen gevisualiseerd, met behulp van innovatieve technieken. „Een eerbetoon aan deze drie levens.”