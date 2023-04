180 uur taakstraf voor babbeltruc die Prinsenbeekse bijna een ton kostte

Haar Bayke werd door ‘vechthond’ uit het niets doodgebe­ten: ‘Hij gaf geen kik, pats, dat was het’

ETTEN-LEUR/ BREDA - Slechts een half jaar oud werd Bayke. Tijdens een wandeling in het Liesbos bij Etten-Leur werd ze vanuit het niets doodgebeten. Door een hond die in die buurt mogelijk ook een paard de dood in joeg. De eigenaar moet 1 mei voorkomen. Maar of hij verschijnt?