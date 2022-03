“Zo’n sterke band met patiënten krijg je nergens anders”

Als ‘referent’ geeft Adna ook vormingen in ziekenhuizen. “Zo spreek ik bijvoorbeeld op een geriatrische afdeling over depressie en psychose”, vertelt zij. Ook geven referenten onderling elkaar bijscholing. Zelf kreeg zij coaching van een referent ‘pijn en comfort’. “Zo creëren we met alle collega’s samen een stevig lerend netwerk.” Adna’s collega Griet Saelens is zo’n referentieverpleegkundige ‘pijn en comfort’. “Ik begeleid palliatieve patiënten en overleg met het palliatieve netwerken de arts over hun toestand. Bijvoorbeeld over pijnmedicatie of het gebruik van een pijnpomp”, vertelt Griet, die als specialiste oncologie op dat vakgebied één van de drie referenten is van het Wit-Gele Kruis West-Vlaanderen. “Met het oncologisch dagcentrum stemmen we telkens de behandeling af.”