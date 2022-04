Zijn kwaliteit van leven en carrièrekansen te combineren?

Er zijn volop vacatures, in allerlei branches en op alle opleidingsniveaus, ook op WO & HBO. Er is dus bijna altijd een organisatie die goed bij jou past. In de dienstverlening, maar ook in gezondheidszorg, onderwijs of overheid. In de maritieme sector, in techniek en logistiek, of in industrie & chemie, of energie. Maar natuurlijk ook in food en ict. Verschillende Zeeuwse werkgevers zijn op zoek naar jou. Van klein tot groot, van familiebedrijf tot corporate. Zij bieden je niet alleen graag werk, maar een carrière met de ontwikkelkansen en vrijheid die jij zoekt. En vanwege de grootte en het soort bedrijven in Zeeland, is mogelijkheid om veel meer impact te hebben in je werk dan ergens anders in Nederland. Vakinhoudelijk én binnen de verschillende organisaties zelf.