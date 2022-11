Wil je een gezond gewicht? Zet nu de eerste stap

Jouw huisarts kan je doorverwijzen naar de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK). Dit is de grootste en meest gespecialiseerde kliniek in Nederland voor de behandeling van mensen met zeer ernstig overgewicht: morbide obesitas.

In Zeeland werkt ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen samen met de NOK. “Wij bieden onze patiënten een intensief programma op maat”, vertelt Erica Colman, vestigingscoördinator van de kliniek in Terneuzen. “We helpen hen op verantwoorde wijze een gezond gewicht te bereiken. We geloven dat dit voor iedereen haalbaar is. In samenwerking met de beste specialisten, maar vooral samen met de patiënt.”

Oorzaken van obesitas

Er wordt nog vaak gedacht dat obesitas wordt veroorzaakt door teveel eten in combinatie met te weinig lichaamsbeweging, maar dat is te kort door de bocht. ‘’Obesitas kan ook worden veroorzaakt door stress, genetische aanleg en eetziektes. Bij de meeste obesitaspatiënten is er niet één aanwijsbare oorzaak, maar gaat het om een combinatie van factoren. Obesitas is een chronische ziekte.’’

Screening en advies

Het traject start met een oriënterende voorlichting in groepsverband en een zorgvuldige screening, gevolgd door een advies. “Kenmerkend voor onze behandeling is de multidisciplinaire aanpak. Dit betekent dat patiënten worden begeleid door een arts, diëtist, psycholoog en een bewegingsdeskundige”, legt Erica uit. “Door deze werkwijze komen alle factoren aan bod die van invloed zijn op jouw overgewicht.”

Operatie en begeleiding

Na de voorbereidende fase, onderga je een maagverkleinende operatie. En dat wordt door de omgeving nog steeds wel eens gezien als ‘de makkelijke weg’. Zeer onterecht, vindt Erica. “Het is geen makkelijk traject, maar je wordt anderhalf jaar begeleid om je doelstellingen te halen. Het is niet alleen een kwestie van gewicht, maar ook van een veranderde mentaliteit en leefstijl. Het programma van de NOK, is juist gericht op leefstijlverandering. Je leert gezond eten en te bewegen en dit ook echt vol te houden. Een nieuwe, gezonde leefstijl moet een gewoonte worden en daarmee zal je uiteindelijk een gezonder gewicht bereiken en je kwaliteit van leven verbeteren.”

Criteria en vergoeding

Om in aanmerking te komen voor behandeling bij de Nederlandse Obesitas Kliniek worden er een aantal criteria gehanteerd: jouw BMI moet boven de 40 liggen (in sommige gevallen 35) en je moet al langer dan vijf jaar last hebben van overgewicht. Daarnaast heb je een doorverwijzing nodig van jouw huisarts of medisch specialist. Kom je na de uitgebreide screening in aanmerking voor de behandeling? Dan vergoedt jouw verzekering de gehele behandeling.

Informatiebijeenkomsten

ZorgSaam en de Nederlandse Obesitas Kliniek Zeeland organiseren een serie informatiebijeenkomsten over de behandeling van obesitas. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met obesitas, hun naasten en andere belangstellenden. De eerstvolgende voorlichtingsavond wordt gehouden op maandag 12 december van 18.30 tot 20.00 uur in de Nederlandse Obesitas Kliniek aan de Vlietstraat 10 in Terneuzen. Deze avond is gratis toegankelijk en geeft meer informatie over de criteria voor de behandeling, de betekenis van de multidisciplinaire behandeling, het traject en de operatietechnieken. Kijk voor meer data op de website.