Werken in ploegendienst? Sander ziet alleen maar voordelen

SynthomerSander Kort uit Vlissingen had een mooie baan in Moerdijk, bij een van de grootste chemische bedrijven van Europa. Na jaren heen-en-weerpendelen, besloot hij op zoek te gaan naar een baan in zijn eigen provincie.

“Ik kom oorspronkelijk uit Zeeland, maar toen mijn vriendin in Tilburg ging studeren, zijn we in Breda gaan wonen. We kregen toch wel een beetje last van heimwee naar het Zeeuwse en uiteindelijk zijn we weer in Vlissingen gaan wonen. Ik had inmiddels een goede baan in Moerdijk en dat geef je niet zomaar op, waardoor ik jaren heen-en-weer heb gereisd. In de tussentijd kregen we kinderen en op den duur begon die reistijd echt te wegen. Daarom besloot ik om dichter bij huis een baan te zoeken. Ik wilde meer tijd doorbrengen met mijn gezin.”

Sander houdt van afwisseling in zijn werk en wil voldoende kansen om door te groeien. Daarom zocht hij een groot bedrijf waar veel verschillende dingen gebeuren. Dat vond hij bij Synthomer in Middelburg. Dit bedrijf begon ooit als Hercules en werd in 2001 Eastman. In april van dit jaar werd het overgenomen door het Engelse bedrijf Synthomer en daarmee is ook de naam veranderd. Op het terrein van dit bedrijf worden restproducten uit de aardolieraffinage en harsen omgezet naar kleefstoffen. Synthomer heeft meerdere vestigingen over heel de wereld en alleen al in Middelburg worden tachtig verschillende producten gemaakt.

Volledig scherm © Synthomer

Het was een grote stap

“Ik had tien jaar bij mijn vorige werkgever gewerkt, dus het was best een grote stap om voor een andere werkgever aan de slag te gaan”, geeft Sander toe. “Maar de binnenkomst was gelijk heel positief. Ik werd ontvangen door mijn trainer en hij heeft mij de eerste twee maanden stap voor stap ingewerkt en begeleid. In de eerste weken mocht ik met iedereen kennismaken en dat ging op een heel leuke manier. Ik mocht veel collega’s op kantoor een praatje maken, dus dan zit je in je eerste week al een bakje koffie te drinken met de manager. Op die manier wist ik snel waar iedereen zat en wie welke functie heeft.”

Ploegendienst? Sander ziet alleen maar voordelen

Na zijn inwerktraject gaat Sander in ploegendiensten werken. “Daar kijk ik echt naar uit”, zegt hij, “Bij Synthomer werk je afwisselend twee ochtend-, twee middag- en drie nachtdiensten en daarna ben je vier dagen vrij. Kijk, dan heb je pas echt een weekend. Superfijn. Bovendien zie ik mijn kinderen dan veel vaker en kan ik ze ook eens naar school brengen en ophalen. En ik krijg ploegentoeslag. Ik zie alleen maar voordelen.”

“Hier in de omgeving is Synthomer in mijn ogen het interessantste bedrijf om te werken. Er gebeurt heel veel en als je geïnteresseerd bent op procesgebied is het een leerzame fabriek met veel uitdagingen. En nog een pluspunt: Ik kan nu op de fiets naar het werk. Ideaal.”

Ook werken bij Synthomer?

Voor meer informatie over vacatures kun je contact opnemen met Bianca Baake via Bianca.baake@synthomer.com of 06 53 26 76 80 of ga naar www.synthomer.com/careers en kijk bij locatie Middelburg.