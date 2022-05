Wees voorbereid op de toekomst: hier kun je gasloos wonen

Heijmans VastgoedIntiem wonen met een geweldig mooi weids uitzicht, dat biedt nieuwbouwwoonwijk Essenvelt in Middelburg. In deze nieuwbouwwijk worden de komende jaren circa vierhonderd woningen aan de markt aangeboden. De Heeren van Essen is een van de nieuwbouwontwikkelingen in deze woonwijk. Maar het is niet zomaar een project: je kan er comfortabel en, nog belangrijker, gasloos wonen.

De 32 luxe appartementen worden aan de rand van de wijk Essenvelt gebouwd. De twee gebouwen liggen in de boskamers aan de rand van Essenvelt. Het bos, dat in de toekomst nieuw wordt aangeplant, geeft bewoners het gevoel besloten en veilig in een boskamer te wonen. Maar dan wel met schitterend vrij uitzicht op de natuur.

Wonen in een gezonde leefomgeving

Iedereen een penthousebeleving meegeven, dat is waar het hele ontwerp op is gebaseerd. En dat gaat veel verder dan enkel de positie van de gebouwen in het groen en de imposante raampartijen. Zo voldoet het project aan de normen van BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw), liggen er zonnepanelen op de daken, verwarmen en koelen straks de warmtepompen in huis. Kortom; de gasloze appartementen zijn vele malen duurzamer dan menig bestaande woning en dat merk je uiteindelijk ook in je portemonnee.

Flexibele indeling van appartementen

De plattegronden van de appartementen zijn zo bedacht dat ze de omgeving omarmen met grote ramen, mooie zichtlijnen en riante woonoppervlaktes. De kamers zijn ruim bemeten en kunnen afgestemd worden naar de wensen van de nieuwe bewoners. Meestal zijn er twee badkamers, waarvan een en suite bij de master bedroom. Daarbij zit ook de optie om een inloopkast aan de slaapkamer toe te voegen. Elke dag ontwaken in je eigen luxe hotelsuite met vrij zicht op de natuur.

Volledig scherm De tweede badkamer kan ook plaatsmaken voor een grote berging. Naast de woonkamer zit altijd een slaapkamer die gemakkelijk bij de woonkamer betrokken kan worden als mensen bijvoorbeeld een grotere leefkeuken willen. De special op de begane grond heeft een zeer riante master bedroom met een eigen badkamer en inloopkast. Deze ruimte leent zich ook goed als werkruimte of atelier aan huis.



Het Tuinjuweel

Naast het vrij wonen, toekomstbestendig, is er aan De Heeren van Essen nog iets bijzonders. De natuurlijke parkachtige omgeving rondom de twee gebouwen is straks een landschapstuin met een ‘Tuinjuweel’. Een juweel dat niet alleen meerwaarde heeft voor de mens, flora en fauna, maar dat ook ruimte biedt voor sociale cohesie, klimaatadaptie, circulariteit en losmaakbaarheid.

Beschikbare woningen bekijken

Het project De Heeren van Essen is in april in verkoop gegaan. In totaal bestaan de twee gebouwen uit 32 appartementen waarvan er nog een aantal beschikbaar zijn. De vrij op naam prijs loopt vanaf 490.000,- euro en vanaf circa 103 m2 woonoppervlakte.

Nieuwsgierig naar mee en wil je een keertje langskomen bij een van de verkoopdagen? Neem contact op makelaar Schinkel de Weerd via 0118-460 of rechtstreeks met Heijmans via 073-5435107. Of neem een kijkje op de website voor meer informatie.