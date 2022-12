Waarom mkb'ers in Zeeland meer moeten samenwerken

Krachten bundelen

Ondersteuning van experts

“Om ondernemers in de toeristische sector te helpen bij het doorontwikkelen van hun bedrijf, biedt Impuls Zeeland allerlei ondersteuningsmiddelen”, zegt Twan. Ondernemers die de mogelijkheden rond verduurzaming, digitalisering of nieuwe verdienmodellen willen verkennen, krijgen advies op maat en hulp bij planvormingstrajecten . “Daarnaast schakelen we experts in die antwoord geven op innovatievragen. Onze duurzaamheidsscans geven bedrijven een beeld van hun kansen op het gebied van energie, klimaat en verduurzaaming.”

Cijfers vergelijken

Als bedrijfseconoom begeleidt Twan namens Impuls Zeeland de bedrijfsvergelijkingsgroepen voor toerisme, zoals (mini)campings, hotels en bedrijven in de horecasector. Daarvoor verzamelt hij alle benodigde informatie van de deelnemende bedrijven. “Van deze cijfers wordt een gemiddelde berekend waaraan elk bedrijf in de groep wordt gespiegeld. Hierdoor wordt het voor ondernemers duidelijk hoe hoog of hoe laag hun bedrijf scoort ten opzichte van de andere bedrijven.”

Signaleringsmiddel

Samenwerken is meer dan kennisdeling

De bereidheid om kennis te delen is bij ondernemers in de Zeeuwse vrijetijdssector groot, merkt Twan. Toch gaat die bereidheid vaak over het delen van kennis na afronding van een project. Het zou beter zijn als ondernemers in een eerder stadium de koppen bij elkaar staken en ideeën uitwisselden om vervolgens samen een project te runnen, zegt Twan. Door gestructureerd met elkaar over bepaalde problemen, kwaliteitszorg, kosten en opbrengsten, innovaties of gastentevredenheid na te denken, kun je opboksen tegen grote concerns. “Veel ondernemers blijven binnen de kaders van hun eigen bedrijf waardoor ze kansen laten liggen. Ik zeg niet dat je als ondernemer op elk aspect moet samenwerken, maar wel dat je in de mogelijkheden kunt bekijken en jezelf moet afvragen of je met meer mensen meer kan bereiken dan alleen.”