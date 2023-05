Van creatie in Terneuzen, tot installatie over de hele wereld

“Zodra we mogelijkheden en kansen zien, proberen we er altijd wat mee te doen”, vult zijn collega en Applications Engineer Kevin Nagel aan. “We krijgen de vrijheid om in oplossingen te denken en mogen iets aanbieden dat niet standaard is of zelfs iets nieuws. Dat zorgt ervoor dat ik geïnspireerd blijf.”



Collega Joan de Kramer, Engineer Electro, beaamt dit: “Ik haal inspiratie uit gesprekken met mijn collega’s. Daar komen de leukste ideeën uit. Tijdens mijn afstudeerstage bij SYMACH heb ik een advies geschreven voor een deelmachine. Nu, vier jaar later, gaat die deelmachine in het veld draaien. Hoe mooi is het als je jouw eigen ideeën tot leven ziet komen?”