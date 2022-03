Sta jij op het punt om een studiekeuze te maken? Kies voor procestechniek!

“Als je hier wilt werken, moet je goed zelfstandig kunnen werken en je hebt een aanpakkersmentaliteit nodig”, vertelt Janneke over haar baan bij Yara. “Ik ben niet de enige vrouw die in de ploegen werkt, maar het is nog steeds behoorlijk uniek. Daar heb ik best aan moeten wennen, maar ik denk dat de mannen er net zo goed aan moesten wennen dat er een vrouw in hun ploeg kwam. Als ik het af en toe lastig had, kon ik rekenen op steun vanuit het bedrijf. Dat heeft enorm geholpen. Dat is sowieso heel kenmerkend aan Yara. Alles is hier bespreekbaar en ze besteden veel aandacht aan diversiteit. Niet alleen als het gaat over vrouwen in de techniek, maar ook als het gaat om afkomst of religie. Iedereen is hier welkom en er wordt overal rekening mee gehouden.”