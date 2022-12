Springparadijs voor kinderen en volwassenen opent deuren in Middelburg

Bounce Valley MiddelburgOf je nou vijf jaar bent of vijftig: uit de band springen doe je vanaf nu ook in Middelburg, het nieuwe luchtkussenwalhalla in Walcheren voor jong en oud. “Bounce Valley staat voor plezier en blijdschap. Dat is niet leeftijdsgebonden, dat beleef je samen”, zegt Micha Reij, woordvoerder van de binnenspeeltuin.

Het nieuwe luchtkussenpark bestaat uit een gigantisch springkussen van maar liefst duizend vierkante meter, verdeeld over twee verdiepingen. Zo’n twintig attracties zoals glijbanen, klimmuren, een hindernisbaan en een blacklight lasergame, dragen bij aan de springbeleving.

Kinderfeestjes

De indoor attractie leent zich volgens Reij bijzonder goed voor kinderfeestjes. “We bieden verschillende groepsarrangementen aan waarbij je onder meer onbeperkt pizza, friet of nacho’s kunt eten. Het grootste pluspunt van ons park is dat een hoop elementen uitnodigen om echt samen te doen. Een kinderfeestje bij ons is bovendien altijd inclusief een lasergame. Vanuit de luchtkussenhal stap je in een lift en ‘zak’ je in de lasergame arena. Zodra de deuren van de lift opengaan, barst de strijd los.”

Volledig scherm © Bounce Valley Middelburg

Meespringen

Begeleiders van kinderen tot vijf jaar springen gratis mee. Ouders van kinderen tussen de vijf en twaalf jaar kunnen voor nog geen vier euro meedoen. “Wij moedigen ouders ook aan om dat te doen”, zegt Reij. “Sommige ouders zijn in het begin wat terughoudend, maar als ze er eenmaal zijn en ze hebben nog geen ticket gekocht, dan doen ze dat vaak terplekke alsnog.”

Night Deals

Heb je als volwassene liever even geen kinderen om je heen, dan kun je op vrijdag- en zaterdagavond gebruikmaken van de speciale Night Deals. Op deze avonden geldt er tussen half zeven en negen uur een minimumleeftijd van vijftien jaar. “We zien vanuit onze andere vestigingen in Rotterdam, Zoetermeer, Breda en Enschede dat er veel vraag is naar deze avonden voor volwassenen”, zegt Reij. Zo is een Night Deal populair voor bijvoorbeeld een teamuitje, een vrijgezellenfeest of een avondje uit met vrienden. “Maar gewoon even een uurtje rondspringen om al je frustraties na een lange werkweek eruit te gooien, kan natuurlijk ook”, zegt Reij.

Volledig scherm © Bounce Valley Middelburg

Sta je ook te springen?

Kinderfeestjes, losse tickets of een groepsarrangement reserveren doe je hier. Het luchtkussenpark is in schoolvakanties dagelijks geopend. Buiten de schoolvakanties om is de attractie op maandag en dinsdag gesloten. Bij alle toegangstickets is één paar Bounce Valley-sokken bij de prijs inbegrepen. Als openingsactie krijgen alle bezoekers in december bovendien een lasergame spel cadeau.