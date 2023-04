Serge: ‘Hier ontmoette ik enthousiaste mensen met een hart voor de regio’

Net als veel andere jongeren, vertrok Serge Fassaert na de middelbare school uit Zeeuws-Vlaanderen. Hij ging studeren in Eindhoven en droomde van een toekomst in de Randstad. ‘Daar moet je zijn voor een mooie baan’, was zijn overtuiging. Geen haar op zijn hoofd die eraan dacht om terug te keren. Toch woont en werkt hij inmiddels al weer vier jaar in Zeeuws-Vlaanderen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

“Het idee om terug te keren, ontstond toen ik in contact kwam met Rootzz, een netwerk voor studenten en young professionals in deze regio”, vertelt Serge. “Ik dacht gelijk: ‘Dit is een leuke club met jonge, ambitieuze mensen.’ Ik merkte dat Rootzz heel goed de verbinding wist te leggen tussen young professionals en werkgevers en ontdekte dat deze regio zoveel kansen heeft voor jongeren. Er zitten hier mooie bedrijven en er is een ruim aanbod aan banen.”

Een mooie baan en een fijn (t)huis

“Bovendien realiseerde ik me dat het in de Randstad een stuk moeilijker is om een huis te vinden, terwijl je in Zeeuws-Vlaanderen kans hebt op een mooie baan en een fijne plek om te wonen. Je hebt hier de rust en de zee en dat gaat hand-in-hand met onze Bourgondische inslag. Je kunt lekker een hapje gaan eten in Hulst of Sluis en er wordt van alles georganiseerd. Zodra je een beetje je weg weet te vinden in Zeeuws-Vlaanderen kan je altijd wel ergens terecht voor een leuk feest en daarnaast liggen steden zoals Gent, Antwerpen en Brugge vlakbij.”

Serge vond een mooie baan bij een nationaal bedrijf met een vestiging in Terneuzen en kocht een fijn huis in de regio. “Ik woon en werk hier met heel veel plezier en ik durf wel te stellen dat Rootzz er sterk aan bij heeft gedragen om terug te keren naar Zeeuws-Vlaanderen. Je wordt toch een beetje beïnvloed door het beeld dat wordt geschetst in de media van Zeeuws-Vlaanderen als vergrijsde regio. Maar toen ik in contact kwam met Rootzz ontmoette ik enthousiaste mensen van mijn eigen leeftijd met een hart voor de regio en ontdekte ik dat Zeeuws-Vlaanderen zoveel te bieden heeft.”

Volledig scherm © Rootzz Zeeuws-Vlaanderen

Nieuwe mensen leren kennen op Rootzz Friday en Roetsj

Inmiddels maakt hij ook deel uit van Rootzz en vertelt, samen met voorzitter Marieke de Bruijckere, wat het doel en de werkwijze is van de organisatie: “Rootzz enthousiasmeert en informeert over de vele mogelijkheden die Zeeuws-Vlaanderen te bieden heeft op gebied van wonen, werken en beleven. We starten al met gastlessen en workshops op middelbare scholen in de regio en we organiseren verschillende events.

Zo hebben we bijvoorbeeld drie keer per jaar de Rootzz Friday, een netwerkborrel voor studenten en young professionals tussen de 18 en 35 jaar. De eerstvolgende keer wordt het evenement gehouden op vrijdag 12 mei bij The Duck in Breskens.Kom gerust eens langs, je betaalt geen entree en beleeft een gezellige avond met een hapje en een drankje, waarbij je ook nog eens kunt netwerken. Als je na je studie terugkomt, is dit ook de ideale gelegenheid om nieuwe mensen te leren kennen of misschien kom je wel oude bekenden tegen.”

“En heb je wel eens gehoord van de Roetsjbaan? Dat evenement hebben we tot nu toe vijf keer georganiseerd. Dit jaar organiseren we Roetsj op 9 juni in het Industrieel Museum in Sas van Gent. Er zijn interessante sprekers en Roetsj is de uitgelezen kans om te netwerken. Iedere student, stagiair en young professional uit de regio is welkom.

Volledig scherm © Rootzz Zeeuws-Vlaanderen

Rootzz Academy

Ben je enthousiast over Zeeuws-Vlaanderen en over Rootzz, kan je aansluiten bij de Rootzz Academy. We organiseren onder andere workshops en verschillende interne events, waardoor je je kennis kunt vergroten en je young professionals uit Zeeuws-Vlaanderen kunt ontmoeten. Nieuwsgierig geworden? Ga naar de website van Rootzz of blijf op de hoogte via de Social Media kanalen.