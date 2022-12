Richard herinnert het zich als de dag van gisteren: ‘In één klap was het doodstil’

De Vin-PassJe krijgt een telefoontje over een enorme waterlekkage. Samen met je collega spring je in de auto en als jullie aankomen op de afgesproken locatie zie je het water alle kanten opspuiten. De waadpakken worden aangetrokken en aan het eind van de dag hebben jullie ervoor gezorgd dat alles weer netjes waterdicht is. Spreekt jou dit aan? Dan is een baan als monteur jou op het lijf geschreven.

De Vin-Pass is op zoek naar monteuren. Zij zijn actief op het gebied van pipelineservice. Voor de werknemers van deze onderneming betekent dit dat ze op pad gaan om lekken te dichten, te flowstoppen, hottapen en allerlei andere leidingwerken uit te voeren. Van de technische termen hoef je de betekenis nu nog niet exact te weten. Je leert ze stap voor stap kennen en toepassen als je aan de slag gaat als monteur in opleiding.

Je bent een soort brandweer

“Onze hoofdactiviteit is het dichten van lekkages, variërend van een waterlekkage bij een bedrijf tot een gaslekkage in een woonwijk”, vertelt Richard Pattiruhu, directeur van De Vin-Pass. “Het kan zelfs een bierlekkage zijn bij een bierbrouwerij, ook dat zijn we wel eens tegengekomen. Alle producten die door leidingen kunnen, daar krijgen wij mee te maken. Als we een melding krijgen, springen er twee monteurs in de auto. Zij gaan de situatie bekijken en beoordelen wat er nodig is om de lekkage te verhelpen.”

“Soms ben je als monteur net een soort brandweer. Ik herinner me bijvoorbeeld een stoomlekkage vlakbij een kantoorpand. De stoom kwam met 180 bar naar buiten spuiten. Een enorm lawaai. Toen wij daar aankwamen, moesten we de leiding aanboren, zodat we er een compound in konden spuiten om het lek te dichten. In één klap was het doodstil. Vervolgens zagen we de mensen in het kantoorgebouw bij het raam staan met hun duimen omhoog. Dat zijn mooie momenten.”

Werken en leren

Spreekt het bovenstaande jou aan, maar ben je bang dat je de juiste vooropleiding mist? Dan hebben we goed nieuws. “Er is geen school die je opleidt voor dit werk”, vertelt Richard. “Je gaat alles hier in de praktijk leren. Veiligheid is een belangrijk aspect in dit werk, zowel voor jezelf als voor de omgeving. Daarom hebben we allerlei protocollen en procedures en in onze werkplaats kunnen wij bepaalde situaties nabootsen. Op den duur ga je mee met een ervaren monteur. Voordat je dit werk zelfstandig kan, heb je een training nodig van een jaar tot zelfs een paar jaar. Die langdurige training is vooral noodzakelijk vanwege de enorm diverse werkzaamheden waarmee je te maken krijgt als monteur bij de Vin-Pass. Elk stukje van de werkzaamheden die we uitvoeren hebben zoveel aspecten waar je op moet letten. Het is geen limonade waar je mee gaat werken.”

Heb jij de juiste eigenschappen?

Volledig scherm Van den Heuvel aannemingsbedrijf; Weesperzijde, Amsterdam © De Vin-Pass "De sollicitant moet achttien jaar of ouder zijn, anders mag je niet in de chemie werken", licht Richard toe. "Een lekkage ontstaat natuurlijk niet standaard tijdens kantooruren, dus je hebt regelmatig storingsdienst. Je moet leergierig zijn, van uitdagingen houden en een beetje technisch inzicht hebben. Als je die eigenschappen in huis hebt, maak je hier kans op een avontuurlijke baan met veel vrijheid. Je bent elke dag samen met een collega op pad en hebt nooit een vaste werkplek. Elke dag is weer een beleving bij ons."

