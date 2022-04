Raymond over zijn baan als uitvoerder bij Fraanje

Spreekwoordelijk dan, want zelf bouwen doet hij slechts sporadisch. Als uitvoerder is hij hoofdzakelijk aanspreekpunt op de bouwplaats en verantwoordelijk voor alle processen die komen kijken bij de totstandkoming van een project. “Dat begint al bij de tekeningen”, legt hij uit. “Soms zien we in de tekening dingen die nóg beter kunnen en dan overleggen we met elkaar hoe we dat het beste kunnen aanpakken. Vervolgens maken we een planning en bestellen we de materialen. Die planning maken is één ding, maar ik moet er ook voor zorgen dat hij actueel blijft, want in de bouw kan je altijd te maken krijgen met onvoorziene omstandigheden, zoals de stormen van de afgelopen tijd waardoor we minder konden doen dan we vooraf hadden ingepland of problemen in de levering. Als uitvoerder moet je dus wel flexibel zijn en altijd goed je koppie erbij houden. Uitvoerder in de bouw is een baan met veel verantwoordelijkheden, maar bij Fraanje krijg ik ook veel vrijheid om het werk op mijn eigen manier uit te voeren.”