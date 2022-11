Professionele hulp bij jouw strijd tegen ernstig overgewicht

Nederlandse Obesitas Kliniek Terneuzen‘Dat ga ik echt niet doen’, dacht Marco toen de internist voorstelde om na te denken over een maagverkleining. ‘Dit ga ik zelf fiksen.’ Ondanks zijn positieve inslag, lukte het niet zijn overtollige kilo’s kwijt te raken. Tot hij twee jaar geleden een gastric bypass kreeg. Sindsdien is hij ruim vijftig kilo afgevallen. “Eigenlijk besef ik nu pas hoeveel invloed het dik zijn op me heeft gehad. Ik voel me fit.”

Voor het zover was, woog Marco ruim honderdvijftig kilo. Op z’n 38ste kreeg hij een hartinfarct, daarna volgde een openhartoperatie en bypasses. Ook kreeg hij suikerziekte. Op een gegeven moment had hij een la vol medicatie en toch lukte het maar niet om op eigen kracht af te vallen.

Het is algemeen bekend dat mensen met obesitas meer risico lopen op fysieke klachten, zoals artrose, hart- en vaatziekten of onvruchtbaarheid. Daarnaast worstelen veel obesitaspatiënten met mentale klachten zoals onzekerheid en schaamte tot zelfs depressies. “Ik keek amper in de spiegel en als iemand over mijn overgewicht begon, ging ik snel over op een ander onderwerp”, durft Marco nu toe te geven.

Oorzaken van obesitas

Volledig scherm © Nederlandse Obesitas Kliniek Terneuzen En dat is begrijpelijk. Er wordt vaak gedacht dat obesitas wordt veroorzaakt door teveel eten in combinatie met te weinig lichaamsbeweging, maar dat is toch iets te kort door de bocht. Obesitas kan ook worden veroorzaakt door stress, genetische aanleg en eetziektes. Bij de meeste obesitaspatiënten is er niet één aanwijsbare oorzaak, maar gaat het om een combinatie van factoren. Obesitas is een chronische ziekte. Toch is een behandeling mogelijk.

Behandeling

De Nederlandse Obesitas Kliniek in Terneuzen biedt samen met ZorgSaam een volledige behandeling voor patiënten met ernstig overgewicht. Deze behandeling bestaat uit een programma voor leefstijlverandering, al dan niet in combinatie met een operatie. Op die manier zal je blijvend afvallen waardoor de gezondheidsrisico’s verdwijnen of verminderen.

Dat klinkt eenvoudig, maar in werkelijkheid heb je, zelfs met een operatie, heel wat doorzettingsvermogen nodig om jouw leefstijl te veranderen. Daarom geeft Obesitas Kliniek Terneuzen intensieve begeleiding. Je wordt behandeld door een internist, psycholoog, chirurg, arts, diëtist en bewegingsdeskundige. Dankzij de inzet van zo’n multidisciplinair team komen alle factoren aan bod die van invloed kunnen zijn op jouw overgewicht. De teamleden overleggen regelmatig over jouw persoonlijke situatie en welke behandeling het beste bij jou past. Zo krijg je de best mogelijke zorg

Marco na de operatie

“Tijdens de begeleiding vanuit de Nederlandse Obesitas Kliniek kreeg ik ook de vraag wat ik graag weer zou willen doen als de overtollige kilo’s eraf waren.” Daar hoefde Marco niet lang over na te denken: “Als klein jongetje was ik al bezeten van wielrennen. Ik heb ook aan wedstrijden meegedaan en was er behoorlijk goed in, dus ik wilde weer op de fiets. Dat kan nu weer en dat vind ik geweldig.”

Volgens Marco is zijn leven dankzij de operatie en de begeleiding in positieve zin veranderd. “Het zijn niet alleen de kilo’s die ik kwijt ben, dit proces is zoveel groter. Het gevoel dat er nog een morgen is. Ik heb opnieuw een kans gekregen om oud te worden.”

Informatiebijeenkomsten

