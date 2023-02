Professionele hulp bij jouw strijd tegen ernstig overgewicht

Van der Velde Projects“Vanaf mijn achttiende ben ik internationaal chauffeur, een droom die ik van jongs af aan had. Een prachtige baan, maar ik begon ook langzaamaan van een lange slanke jongen te veranderen in een volwassen kerel met ernstig overgewicht”, vertelt Dimitri uit Zeeuws-Vlaanderen. Een jaar geleden kreeg hij een gastric bypass en sindsdien vliegen de kilo’s eraf.

Dat klinkt heel eenvoudig, maar blijvend gewicht kwijtraken behelst meer dan enkel een operatie ondergaan. Daarom geeft de Obesitas Kliniek Terneuzen intensieve begeleiding. Je wordt behandeld door een internist, psycholoog, chirurg, arts, diëtist en bewegingsdeskundige. Dankzij de inzet van zo’n multidisciplinair team komen alle factoren aan bod die van invloed kunnen zijn op jouw overgewicht. De teamleden overleggen regelmatig over jouw persoonlijke situatie en welke behandeling het beste bij jou past. Zo krijg je de best mogelijke zorg.

Een andere en gezonde leefstijl aanleren

“Het is niet alleen een kwestie van gewicht, maar ook van een veranderde mentaliteit en leefstijl”, benadrukt Erica Colman, vestigingscoördinator van de kliniek in Terneuzen. “Het programma van de Nederlandse Obesitas Kliniek is gericht op leefstijlverandering. Je leert gezond eten en te bewegen en dit ook echt vol te houden. Een nieuwe, gezonde leefstijl wordt een gewoonte en daarmee bereik je uiteindelijk een gezonder gewicht en verbetert je kwaliteit van leven.”

Dimitri kan dit alleen maar bevestigen. Vroeger liet hij zich makkelijk verleiden en stopte hij regelmatig in het holst van de nacht bij een pomp om wat lekkers te kopen. Dankzij de juiste begeleiding lukte het hem om de knop om te zetten. In plaats van nachtelijke bezoekjes aan de pomp, trekt hij tegenwoordig de Zeeuwse polders in om te hardlopen en fietsen. “Het ultieme vrij-zijn-gevoel komt weer naar boven, het gevoel van op ontdekkingsreis zijn en niet weten waar die eindigt”, laat Dimitri weten. “Ik ben ook ontzettend blij met de mensen waarmee ik het groepstraject ben ingegaan. Het zijn stuk voor stuk mensen die respect hebben voor elkaar en elkaar het beste gunnen. Deze reis is de grootste U-turn in mijn leven en daar ben ik enorm trots op.”

Criteria en vergoeding

Om in aanmerking te komen voor behandeling bij de Nederlandse Obesitas Kliniek worden er een aantal criteria gehanteerd: jouw BMI moet boven de 40 liggen (in sommige gevallen 35) en je moet al langer dan vijf jaar last hebben van overgewicht. Daarnaast heb je een doorverwijzing nodig van jouw huisarts of medisch specialist. Kom je na de uitgebreide screening in aanmerking voor de behandeling? Dan vergoedt jouw verzekering de gehele behandeling.

Informatiebijeenkomsten

ZorgSaam en de Nederlandse Obesitas Kliniek organiseren informatiebijeenkomsten over de behandeling van obesitas. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor mensen met obesitas, hun naasten en andere belangstellenden. De eerstvolgende voorlichtingsavond wordt gehouden op maandag 27 februari van 18.30 tot 20.00 uur in de Nederlandse Obesitas Kliniek aan de Vlietstraat 10 in Terneuzen. Deze avond is gratis toegankelijk en geeft meer informatie over de criteria voor de behandeling, de betekenis van de multidisciplinaire behandeling, het traject en de operatietechnieken. Meld je aan via de website.