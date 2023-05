Professionele hulp bij jouw strijd tegen ernstig overgewicht

“Voor ik aan het traject bij de Nederlandse Obesitas Kliniek begon, was ik altijd aan het klagen. Even vier trappen af om een vuilniszak naar beneden te brengen was al teveel moeite. Dat is nu wel anders. Ik merk dat ik alles weer leuk vind om te doen. Ik sport bijna elke dag in de sportschool, train voor de vierdaagse waar ik vier keer vijftig kilometer ga lopen en ik speel in een volleybalteam. Dat laatste doe ik al jaren, maar toen ik nog zwaar was, voelde dat heel anders.”