Oude Zeeuwse mannenpakken van donkere stoffen? Niet altijd.

Zeeuws MuseumBij oude Zeeuwse mannenpakken denk je waarschijnlijk aan donkere stoffen, maar tussen 1790 en 1850 droegen welgestelde heren hemdrokken van glanzende stoffen met kleurrijke bloempatronen. Heb je ze al wel eens gezien? Ze hangen nu in het museum.

In de tentoonstelling re_USED re_SATIN in het Zeeuws Museum kan je zeven originele exemplaren van deze Zeeuwse hemdrok bekijken. De eeuwenoude kledingstukken zien er haast exotisch uit met die kleurrijke bloempatronen. Als je de tijd neemt om ze goed te bekijken, zie je dat de stof waarvan de jasjes zijn gemaakt, allemaal hetzelfde patroon hebben. Zoiets roept vragen op. Waar komt die stof vandaan? Hoe komt het dat de kleuren zo goed bewaard zijn gebleven en wat zorgt ervoor dat de jasjes na tweehonderd jaar nog steeds zo mooi glanzen? Je ontdekt het in het Zeeuws Museum.

Het jasje van toen in een nieuw jasje

Volledig scherm © Zeeuws Museum Het Zeeuws Museum zou het Zeeuws Museum niet zijn als ze geen lijntje hadden gelegd tussen vroeger en nu én de toekomst. Remi Veldhoven, onderzoeker en ontwerper duurzaam textiel, gebruikte het patroon van toen om een nieuwe lap stof te maken. Op een duurzame manier, dus van gerecycled garen én met lokale partijen. Vervolgens maakte modelabel Hul le kes van die stof een nieuwe Zeeuwse hemdrok. Daarnaast hebben de digitale modeontwerpers van The Fabricant een avatar ontworpen met een digitaal jasje, geïnspireerd op de oude hemdrok. Zo zie je het eeuwenoude jasje naast een hedendaags exemplaar én het jasje van de toekomst.

Mode van toen versus mode van nu

De tentoonstelling in het Zeeuws Museum vertelt niet alleen het verhaal over de geschiedenis van deze hemdrok, maar hoopt je ook bewust te maken van de mode-industrie anno nu. Weet jij waar jouw kleding vandaan komt? Welk materiaal er is gebruikt en welke kleurstoffen er nodig waren? Weet je welke reis jouw kledingstuk heeft afgelegd? Tweehonderd jaar geleden koesterden de heren hun zondagse jasje. Het werd goed verzorgd en een leven lang gedragen. Daar kunnen wij nog heel wat van leren.

Werkplaats​

Heb je zin om zelf de handen uit de mouwen te steken? Kom naar de Werkplaats en ga bij een van de weeframen zitten om zelf de bloemen uit het damast van re_USED re_SATIN in te rijgen. De activiteiten in Werkplaats zijn gratis en je hoeft je niet van tevoren aan te melden. Je kunt tijdens je museumbezoek gewoon binnenlopen en aanschuiven. Op een aantal dagen zijn vrijwilligers aanwezig om je op weg te helpen.

Volledig scherm © Zeeuws Museum

Kom ook kijken

Het Zeeuws Museum aan het Abdijplein in Middelburg is geopend van dinsdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Eerste kerstdag en nieuwjaarsdag is het museum gesloten. Ga voor meer informatie en het reserveren van tickets naar de website.