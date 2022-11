Ondernemer, weet jij dat de gemeente dit voor jou doet?

Ook zoeken steeds meer bedrijven werknemers in het buitenland. Het Expat Center Zeeland helpt internationale werknemers én hun werkgevers met allerlei zaken. Je kunt hier terecht voor informatie over wet- en regelgeving, bijvoorbeeld over benodigde documenten om in Nederland te wonen en werken. Je kunt hulp inschakelen voor je zoektocht naar een woning of sportschool, het volgen van een taalles of afsluiten van een verzekering. In de internationale community van het Expat Center Zeeland worden ook evenementen en programma’s aangeboden die zijn gekoppeld aan educatie en cultuur. Op deze manier krijgen expats een warm welkom.