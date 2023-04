Nederlandse televisieshows maken furore in het buitenland

Ook hiervoor stond Nederland in tv-land al bekend om succesvolle internationale programma’s. Het wereldwijde succes van deze Nederlandse hitseries worden omgeschreven in een onderzoek in opdracht van Casino 777.



Een van die series was Big Brother. De vorige eeuw gaf de serie reality-tv destijds een heel nieuwe betekenis. Het programma werd in Nederland voor het eerst uitgezonden in 1999 en zorgt sindsdien voor miljoenen kijkers in maar liefst 80 landen.



Ook Fear Factor werd sinds de lancering in 2001 in 26 landen uitgezonden en is berucht en beroemd. Het Amerikaanse omroepbedrijf NBC werd zelfs aangeklaagd door een kijker die zo gedesoriënteerd was van een scène met ratten in een blender, dat hij tegen de deuropening rende en zichzelf verwondde. Het programma is ietwat omstreden maar nog steeds populair: in België is in november 2022 een nieuw seizoen van start gegaan.