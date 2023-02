‘Na zo’n telefoontje weet je dat je iets bijzonders verkoopt’

Deze vragen kunnen het beste worden beantwoord door leverancier Anne Jan Oskam. “Het gaat hier om ‘Natuurlijk Zeeuws gerijpt uût Bresjes’”, legt hij uit. “De kaas zelf komt uit Noord-Holland, want daar komen de beste kazen vandaan. Deze is ook nog eens gemaakt van weidemelk. Kijk, dan heb je een goede basis. Maar de smaak wordt ook voor een groot deel bepaald door het rijpingsproces. Bij de meeste kazen gebeurt dit onder gecontroleerde omstandigheden in koelpakhuizen, maar deze kaas wordt op natuurlijke wijze gerijpt. Met de invloeden van het Zeeuwse klimaat. Natuurlijk regelen we wel iets bij als het erg warm is of extreem vochtig, maar niet te veel. Want juist die wisselende temperatuur, de jaargetijden en de wisselende luchtvochtigheid, geven deze kaas z’n specifieke smaak.

Arbeidsintensief rijpingsproces

Volledig scherm © 't Kaasboerinnetje Voor wie er geen verstand van heeft, klinkt dit als de makkelijkste weg, maar dat is een misvatting. “Het is juist arbeidsintensiever om je kaas op deze manier te laten rijpen”, weet Anne Jan. “Je moet de kazen veel vaker draaien en heel goed in de gaten houden. Naast de manier van rijpen, pakt Anne Jan ook een wat langere rijpingstijd dan gebruikelijk. “Is vier maanden de standaard voor een belegen kaas, dan pak ik er liever vijf. Dat is beter voor de smaak.

Bijzondere kaas

Annelies Scheele, beter bekend als 't Kaasboerinnetje, knikt instemmend. "Het is een bijzondere kaas. Jarenlang werd het verkocht in Ruben's Speciaalzaak in Terneuzen, maar toen die mensen met welverdiend pensioen gingen, kwamen hun klanten speciaal voor die kaas naar mijn kraam. En ja, die mensen uit de Randstad hadden het gekocht tijdens hun vakantie in Zeeland. Ze vonden het zo lekker dat ze me belden of ze het ook online konden bestellen. Kijk, dan weet je dat je iets bijzonders verkoopt.

Streekproducten

Annelies en haar man Jean verkopen natuurlijk niet alleen deze Zeeuws-Vlaamse kaas in hun kaaskraam, want in hun assortiment hebben ze allerlei soorten Hollandse en buitenlandse kaas, vers gebrande noten, zuivel van een boerderij in Oostburg en biologische eitjes uit IJzendijke. Bovendien kan je bij 't Kaasboerinnetje op de Zeeuws-Vlaamse markten ook gesneden kaas kopen. "Toen ik in Sluis op de markt begon, vroegen meerdere Belgische klanten om gesneden kaas. Dat had ik niet, maar ik heb toen wel besloten om een snijmachine te kopen. Want zeg nu zelf, het is toch wel heel handig, die kant-en-klare plakjes.

Boterham met kaas

Annelies vertelt honderduit over de producten die ze verkoopt en lepelt enthousiast anekdotes op over haar belevenissen op de markt. Dat het soms lange dagen zijn? Daar hoor je haar niet over klagen. “We staan om half zes op, zodat we om zeven uur op de markt kunnen staan en als de markt tot vier uur duurt, zijn we rond half zes thuis. ‘s Avonds maken we alles schoon en vullen we het weer aan voor de volgende dag. Op de markt gaat het continu door. We kunnen niet even op een terrasje gaan zitten”, lacht ze. “Da’s even tussendoor een bakje koffie of een boterhammetje.” Met kaas? “Ja, natuurlijk. Een boterham met kaas.”

Hier vind je de kraam van ’t Kaasboerinnetje:

Woensdag van 8.00 tot 16.00 uur in Terneuzen

Donderdag van 8.00 tot 14.00 uur in Breskens

Vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur in Sluis

Zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur in IJzendijke

