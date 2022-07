Na een goede nachtrust zit iedereen lekkerder in z’n vel

Stichting TragelOp meer dan zeventig locaties in Zeeuws-Vlaanderen en Walcheren ondersteunt Tragel mensen met een beperking bij een goed en vitaal leven. Een goede nachtrust hoort daarbij. ‘Om te zorgen dat onze cliënten lekker slapen, zetten we naast de expertise van onze begeleiders ook zorginnovatie in.’

Onrustige slapers

Lekker slapen is voor mensen met een verstandelijke beperking niet altijd vanzelfsprekend. Bij Tragel onderzoekt een speciaal slaapteam hoe cliënten beter kunnen (door)slapen en dus een optimaler dag- en nachtritme hebben. ‘Mensen met een beperking kunnen ’s nachts gaan dwalen, worden wakker door bedplassen of zijn onrustig door medicatie’, zegt Wendy van Cauteren, begeleider nachtzorg en onderzoeker van het slaapteam. ‘Bij slecht slapen zijn mensen overdag vaak moe en liggen ze later wakker in bed. Een verstoord ritme zorgt ervoor dat mensen slechter eten, vaker vallen en humeurig zijn of boos.’

Inzet van domotica

Voor een vitaal leven hebben we structuur nodig. Dat geldt vooral voor mensen met een verstandelijke beperking. Hoe beter de nachtrust, hoe beter het draagvermogen op de dag. Domotica, het toepassen van elektronica in de leefomgeving van cliënten, kan zorgverleners daarbij ondersteunen. In geval van het slaapteam signaleert speciale meld- en meetapparatuur onrust bij de patiënt. ‘Vroeger liepen we rond met zaklampjes en moesten we mensen regelmatig storen in hun slaap’, vertelt Judith Courtin, eerste begeleider en lid van het slaapteam. ‘Dat hoeft nu niet meer. Via domotica krijgen we nog steeds ruim 3.000 meldingen per nacht, maar door ervaring kunnen we beter filteren en hoeven we minder vaak mensen wakker te maken om zelf te controleren.’

Razendsnelle ontwikkeling

Het systeem is in de afgelopen jaren met stappen verbeterd, beaamt Van Cauteren. ‘De mogelijkheden om bijvoorbeeld slaappatronen van cliënten te meten zijn razendsnel gegaan. Het geeft ons een beter beeld van wat er in de nacht gebeurt, zodat we doelgerichter kunnen inspelen op de behoeftes van onze bewoners.’ Uiteraard zijn er strenge protocollen verbonden aan het inzetten van domotica. ‘In het slaapteam zitten een arts, een gedragsdeskundige, twee eerste begeleiders en mensen van het nachtzorgteam. Alles gaat in goed overleg, zowel met de zorgverleners als met de cliënten en hun familie.’

Inzetten van technologie

Als alle randvoorwaarden zoals slaaphygiëne goed zijn, maar de client slaapt nog steeds niet, dan bekijkt het team de slaapkwaliteit met behulp van een motion watch. Door klein te kijken, probeert het team de oorzaak van de verslechterde slaap te achterhalen, zegt Courtin. ‘Tragel heeft de afgelopen jaren meegewerkt met de Innovatie-impuls: een onderdeel van het programma Volwaardig leven van het ministerie VWS. We werkten mee aan het eindproduct dat nu beschikbaar is voor alle gehandicaptenzorgorganisaties in Nederland. Slapen maakt scherp; dat is waar Tragel aan wil werken.’