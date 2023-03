Mis hem niet: deze feesttas vol verse en lekkere producten

De ouders van Jos en Frank, Jan en Margriet Schrieks, namen in 1993 een Middelburgse bakkerij over. In de jaren die daarop volgden werd bakkerij Jan Schrieks een begrip in Zeeland. Er kwamen winkels bij en er werden bakkerijen overgenomen op verschillende locaties verspreid over heel Walcheren. Bovendien ging het team van Schrieks samenwerken met Bakkerij Vader in Oostkapelle.