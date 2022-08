Matthieu maakt impact met zijn werk: ‘Dat geeft veel voldoening’

ElopakTijdens zijn studie liep Matthieu Ruijmbeek uit Hulst stage bij Elopak in Terneuzen. “Vlak voor ik daar aan de slag ging had ik geen idee wat dit bedrijf deed”, bekent hij. “Terwijl er een product wordt gemaakt dat iedereen kent.” Inmiddels werkt Matthieu alweer vier jaar voor Elopak als Production Engineer.

Ken je die drankverpakkingen met zo’n puntdakje erop? Misschien heb je er wel eentje in je koelkast staan. Grote kans dat die gemaakt is bij Elopak in Terneuzen. De productie van die pakken begint in de plant waar Matthieu werkt. Hier komen grote rollen karton binnen, die vervolgens worden voorzien van een flinterdunne laag waardoor de verpakking licht-, lucht- en waterdicht wordt.

Afwisseling in werk en impact maken

“Als Productie Engineer houd ik me dagelijks bezig met het uitvoeren van analyses, het zoeken naar oplossingen voor procesgerelateerde problemen en het bedenken van verbeteringen”, vertelt Matthieu. “Dat maakt mijn werk heel gevarieerd.”

“Met name het zoeken naar een oplossing voor grote complexe problemen of het uitvoeren van grotere verbeterprojecten vind ik erg leuk”, vervolgt Matthieu. Als voorbeeld noemt hij een mankement in een afzuiginstallatie waardoor er problemen ontstonden in de productie. “Ik kreeg de opdracht om een team samen te stellen waarin ik de leiding mocht nemen”, vertelt Matthieu. “Uiteindelijk is het gelukt om iedereen enthousiast te maken en een oplossing te vinden voor het probleem. Kijk, dan maak je als team echt impact en dat geeft mij veel voldoening.”

Waardering en een fijne werksfeer

“Het is een uitdagende baan met veel verantwoordelijkheid, maar je inspanning wordt hier wel echt gewaardeerd. Neem bijvoorbeeld het salaris en de extra’s die we soms ontvangen, zoals een cadeaubon om uit eten te gaan met vrienden of familie.”

“Toen ik mijn stage deed, merkte ik al dat er een hele fijne sfeer is binnen Elopak. Over het algemeen is het contact met de collega’s super. Je bent hier geen nummer, bijna iedereen kent elkaar en kan elkaar aanspreken. Dagelijks heb ik meerdere keren contact met mijn leidinggevende, die mij ook vraagt kritisch te blijven in zijn richting. Daar staat niet iedere leidinggevende voor open! Daarnaast geeft hij mij de ruimte om mijn functie naar mijn eigen hand te zetten. Dat geeft mij een gevoel van vrijheid.”

“Na mijn opleiding Mechatronica heb ik eerst twee jaar bij een ander bedrijf gewerkt, maar de sfeer bij Elopak zoals ik die kende van mijn stageperiode was een van de redenen dat ik toch terug wilde. Eén van de redenen”, benadrukt Matthieu: “Want doorgaans is alles hier echt goed geregeld en ook de mogelijkheid om door te groeien was een belangrijke reden voor mij.”

Ruimte voor ambities

Na enige tijd gaf hij aan dat hij door wilde groeien in de organisatie en zichzelf verder wilde ontwikkelen. Hiervoor koos hij niet voor het meest eenvoudige traject. “Ik gaf aan open te staan om mijn kennis te verbreden met een Master in Managementwetenschappen. Elopak heeft me hier volledig in gesteund en inmiddels ben ik gestart met afstuderen in de onderzoeksrichting Strategie en Innovatie.

Trots op het product

Net als zijn collega’s is Matthieu ook best een beetje trots op ‘zijn’ product. “Soms tot irritatie van mijn vriendin”, lacht Matthieu. “Ook als we op vakantie zijn, ga ik altijd even kijken in de koeling van de supermarkt en roep ik: Kijk, ook hier weer een ‘Elopakje’ uit Terneuzen!”

Werken bij Elopak

