Long-covidpatiënt: ‘Na de zuurstofbehandeling voel ik me zoveel beter’

MCHZ FacilitairToon van Meel uit Goes had keihard getraind voor de marathon van Valencia, maar toen gooide een coronabesmetting roet in het eten. De Goesenaar werd tot tweemaal toe opgenomen in het ziekenhuis. Daarna was er niet veel over van de superfitte marathonloper.

“Ik hing op de bank en had nul energie. Ook cognitief had ik forse klachten: ik kon geen televisie kijken en het lukte me nauwelijks om te lezen.” Toon pakte alles aan wat hem zou kunnen helpen: fysiotherapie, ergotherapie, SSRI-medicatie. “Alles hielp, maar slechts tot een bepaald niveau. Ik had nog steeds het gevoel dat ik mijn leven kwijt was geraakt. Afgepakt door het virus.”

Zijn ergotherapeut wees hem op zuurstoftherapie bij long-covidpatiënten en Van Meel maakte een afspraak bij het hyperbaar centrum in Goes. “Op dat moment was ik bijna twee jaar ziek en mijn toestand was belabberd. Maar in de vijfde week van de behandeling merkte ik verbetering. Ik kreeg weer praatjes en het viel mijn vrouw op dat ik weer anders uit mijn ogen keek.”

Resultaat

Op de vraag hoe het nu met hem gaat zegt Van Meel: “Na de zuurstofbehandeling voel ik me zoveel beter dan daarvoor. Toen gaf ik mijn leven een drie, maar nu verdient het echt weer een zeven.”

Volledig scherm © MCHZ Facilitair

Het verhaal van Suzanne

Ook Suzanne Franken knapte nauwelijks op na een coronabesmetting. “Ik bleef moe en dat was geen normale vermoeidheid, maar ik voelde me echt helemaal leeg. Ik kon niks en bleef me maar ellendig, ziek en misselijk voelen.” Maanden na de besmetting kon Suzanne geen geluiden verdragen, ze kon niet meer lezen en zelfs het zonnetje kon ze niet verdragen. Via een familielid hoorde ze over de zuurstofbehandeling voor mensen met long-covid.

Je bent beter aan het worden

Suzanne had een paar weken geleden haar laatste behandeling en klinkt nog enigszins verbaasd als ze zegt: “Het gaat nu eigenlijk heel goed. Na ongeveer twintig behandelingen zei mijn zoon: ‘Je bent beter aan het worden. Ik zie het aan je en je bent ook weer vrolijker.’ En hij had gelijk, ik merkte het zelf ook. Moest ik voor de therapie halverwege de trap gaan zitten, nu loop ik zo twee trappen op. Ik kan weer lezen. Hoe heerlijk is dat? Ik kan mijn kinderen weer naar school brengen en ik ben weer voorzichtig aan het werk. De behandeling heeft al mijn verwachtingen overtroffen.”

Uitleg van de arts

Volledig scherm © MCHZ Facilitair Als je de verhalen van Toon en Suzanne hoort, lijken de resultaten van hyperbare zuurstoftherapie bij patiënten met longcovid indrukwekkend, maar hoe werkt het precies? Hoeveel mensen zijn er tot nu toe behandeld in het hyperbaar centrum in Goes? Lees de uitleg van Christian Heringhaus, arts hyperbare geneeskunde op de website of meld je aan voor de voorlichtingsavond over zuurstoftherapie bij long-covid op donderdag 9 februari in Hotel van der Valk aan de Anthony Fokkerstraat 100 in Goes.