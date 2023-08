Leiding geven terwijl je maar een paar uur per week werkt: hier kan het

Als het even kan werkt het tweetal extra uurtjes. “Ik heb op mijn opleiding een beetje gekke roosters”, vertelt Anne. “Soms heb ik het heel druk met mijn studie en even later is het een periode wat rustiger en kan ik meer bij de Albert Heijn werken. Ik kan aangeven wanneer ik wel of niet beschikbaar ben en daar wordt altijd supergoed rekening mee gehouden.”



“Ik studeer in Breda, dus normaal gesproken ben ik alleen in het weekend beschikbaar. Maar als het vakantie is, probeer ik toch altijd wel om extra te werken. Leuk om te doen en fijn voor mijn spaarrekening”, lacht Noah. “En straks zeker, want in september gaan de lonen flink omhoog.”