Leer hoe je in kleine stapjes jouw streefgewicht bereikt

Nederlandse Obesitas Kliniek TerneuzenHet is zo makkelijk om te oordelen over een ander: heeft iemand overgewicht? Dat zal wel komen door te veel eten en te weinig bewegen. Zo eenvoudig is het niet. Er zijn tal van factoren die van invloed zijn op het ontwikkelen van overgewicht.

Laura Rybarczyk is psycholoog bij de Nederlandse Obesitas Kliniek in Terneuzen. Met een multidisciplinair team, begeleidt ze mensen met obesitas. “We weten inmiddels vanuit onderzoek en praktijkervaring dat er veel verschillende factoren van invloed kunnen zijn op het ontwikkelen van overgewicht. Om de problematiek bespreekbaar te maken, hebben onze onderzoekers een mindmap ontwikkeld. Wij noemen dat ook wel de ‘praatplaat’. Daarop staan allerlei onderdelen zoals voeding en lichaamsbeweging, maar ook omgevingsinvloeden, mentale invloeden, hormonen, een bepaalde erfelijke belasting of medicijngebruik. Door hierover in gesprek te gaan, hopen we bewustzijn te creëren en gaan we onderzoeken waar je zelf invloed op hebt.”

Gewoontes doorbreken. Hoe doe je dat?

Volledig scherm © Nederlandse Obesitas Kliniek Terneuzen In de praktijk komt het vooral neer op het doorbreken van bepaalde gewoontes en patronen die iemand zich eigen heeft gemaakt. Dat klinkt heel simpel, maar iedereen die al eens heeft geprobeerd om zijn of haar gedrag te veranderen, weet dat zoiets niet zo makkelijk gaat als het klinkt.



“Veel van onze patiënten worstelen met een schuldgevoel en verwijten zichzelf dat ze te weinig motivatie of wilskracht hebben. Maar er komt veel meer bij kijken dan alleen dat. We hebben het over een gedragsverandering en daar is tijd voor nodig. Je hebt de meeste kans op succes als je dat in kleine stapjes doet.”

Weten waar jouw probleem vandaan komt

De eerste stap is weten waar jouw probleem vandaan komt en onderzoeken waar je invloed op hebt. “Iets weten en het doen, zijn twee heel verschillende dingen”, benadrukt Laura. “De meeste mensen die ik als psychloog spreek, lijken de overtuiging te hebben dat wanneer ze weten wat ze willen veranderen, ze dat vervolgens gewoon kunnen gaan doen. Wat maakt dan dat het vaak op langere termijn toch niet lukt? Dan komen we weer bij die bekende kloof die ik net noemde: weten is iets heel anders dan doen. Daartussen ligt een heel belangrijke stap en dat is planmatige voorbereiding. Daarmee bedoel ik dat we gaan onderzoeken welk doel je gaat stellen en hoe je dat zo concreet en haalbaar mogelijk kunt omschrijven. En wat jou kan helpen om daarnaartoe te werken.”



‘Ik ga meer sporten’ is misschien wel een haalbaar doel, maar weinig concreet en daarmee maak je het jezelf lastiger om dit doel te halen. Jezelf bijvoorbeeld als doel stellen dat je elke zaterdagmiddag een half uur gaat wandelen is al een stuk concreter.

Veranderen en volhouden

Volledig scherm © Nederlandse Obesitas Kliniek Terneuzen “Het programma van de Nederlandse Obesitas Kliniek is gericht op leefstijlverandering. Je leert een gezondere leefstijl ontwikkelen en dit ook echt vol te houden. Het komt neer op aanleren van nieuw gedrag en weten hoe je jezelf kunt herpakken als je afglijdt richting de oude gewoontes. Daar is tijd voor nodig, daarom worden onze patiënten tot wel vijf jaar begeleid door een multidisciplinair team.”

Informatiebijeenkomsten

ZorgSaam en de Nederlandse Obesitas Kliniek in Terneuzen organiseren informatiebijeenkomsten over de behandeling van obesitas. Meld je aan via de website.