Leegstaand vastgoed of ongebruikte grond verkopen? Bogor maakt graag kennis met je

Bogor ProjectontwikkelingWat is er mooier dan een leegstaand pand of ongebruikte grond een nieuwe bestemming geven? Jan Bouter, directeur-eigenaar van Bogor Projectontwikkeling B.V., doet dit al dertig jaar en breidt zijn terrein verder uit in Zeeland.

Bekend terrein

‘Ik voel me erg op mijn gemak in deze provincie’, zegt Jan Bouter. ‘Zeeland is mooi en heeft enorm veel potentie. De mensen denken mee en komen hun afspraken na. Dat maakt het een prettige regio om te werken.’ Bouters bedrijf Bogor Projectontwikkeling heeft in Zeeland inmiddels zo’n vijftien projecten gerealiseerd, waarbij onder andere wordt samengewerkt met lokale aannemers en sloopbedrijven. En er komt nog meer aan.

12 Appartementen Middelburg © Bogor Projectontwikkeling

Uiteenlopende projecten

Als betrouwbare partner met jarenlange ervaring zoekt Bouter continue naar ongebruikte grond en bestaande gebouwen in de regio. Denk daarbij aan kerken en scholen, een oude garage of gebouwen die geen dienst meer doen, of een ongebruikt perceel. Zoals het project Jannewekken: een voormalige drukkerij in het historische centrum van Zierikzee waar twaalf grondgebonden patiowoningen worden ontwikkeld. Of Zeeuwse Morgen Middelburg in de populaire wijk ’t Zand. ‘In Middelburg kochten we de leegstaande Morgensterkerk waar we twaalf appartementen en acht patiowoningen realiseren’, zegt Bouter. ‘De verkoop is inmiddels succesvol afgerond en de bouw zojuist gestart.’

Ruimte in het bestemmingsplan

In de Middelburgse wijk Griffioen ontwikkelde Bogor dertig appartementen in een gebouw met vier verdiepingen op een zeer gewilde locatie. Op de plek van een voormalige, leegstaande school in Goes uit 1928 kwam Zorgcomplex Martha Flora tot stand: achtentwintig zorgstudio's met een algemene woon- en eetruimte en 24-uur zorg, bedoeld voor dementerende mensen. 'We ontwikkelen een divers palet aan onroerend goed. Als de gemeente enthousiast is en het bestemmingsplan het toelaat, is er veel mogelijk.'

Samenwerking met nieuwe partners

Bogor is altijd op zoek naar nieuwe ontwikkellocaties in Zeeland, zegt Jan Bouter. ‘Om onze projecten te verwezenlijken, onderhouden wij korte lijnen met lokale en regionale overheden en investeren we veel tijd en energie in de samenwerkingsrelatie. Wij denken constructief mee met de verkoper en met andere betrokken partijen. Bogor is een platte organisatie en dat werkt in ieders voordeel’, zegt hij. De lijnen zijn kort en het contact laagdrempelig. ‘Wij zijn nuchter, betrouwbaar en flexibel, maar hebben ook passie en durf. Dat zorgt voor goede, regionale samenwerkingen.’

8 Patiowoningen Middelburg © Bogor Projectontwikkeling

