Laat je inspireren door de nieuwste keukentrends

Voor welke stijl je ook kiest: maak het jezelf gemakkelijk door slimme apparatuur toe te passen in de keuken. Als je kiest voor een koelkast waarvan je de inhoud via een app kunt bekijken, hoef je jezelf nooit meer af te vragen of je nog eieren in huis hebt als je door de supermarkt loopt. Of wist je dat er een zelfdenkende oven bestaat, die middels een camera kan zien wat jij erin bereidt en op basis daarvan zelf het juiste programma en de juiste temperatuur bepaalt? Hoe handig is dat? Om ervoor te zorgen dat je ook zelf ziet wat je kookt, kan je in het lichtplan kiezen voor lampen die je per app kunt aan-en uitschakelen. Zo zet je met één druk op de knop de juiste verlichting voor ieder moment aan.